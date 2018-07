Valdivia admite 'reação idiota' em lance da expulsão

Valdivia foi o grande personagem do jogo entre Palmeiras e Flamengo, no Pacaembu, na noite desta quarta-feira. O meia chileno era um dos melhores em campo ao comandar a reação do time da casa no empate em 2 a 2 até ser expulso aos 36 minutos do segundo tempo por pisar no volante Amaral. Ao fim da partida, o jogador reconheceu o erro, disse ter agido de forma "idiota" e que não consideraria estranho ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela conduta que teve.

"A gente se enroscou e depois, quando ele (Amaral) estava no chão, tive uma reação absurda, idiota e deixei a planta do pé nas costas dele, acho. Não chegou a ser um pisão, mas deixei o pé nas costas dele", admitiu Valdivia. "Logicamente eu peço desculpas. Toda vez que me vejo em uma polêmica de terceiro amarelo ou vermelho, é tudo mais do que o normal. Como já falei, foi um lance infantil que eu não podia ter cometido, pela experiência que tenho e pelo momento que vivemos", comentou.

O jogo contra o Flamengo marcava o retorno de Valdivia ao Palmeiras depois de um mês em recuperação de uma lesão na coxa. O meia entrou no intervalo, quando o time perdia por 2 a 0, e deu assistência para o gol de empate. "Não perdi a cabeça. Nem eu sei o que fiz. Tanto é que o pisão foi muito leve. Claro que não tinha que ter feito aquilo. O próprio jogador do Flamengo pode falar que foi um pisão muito leve. Tem que punir, o juiz está certo", disse.

O chileno contou que já espera receber alguma punição do STJD pelo que fez contra o Flamengo, mas pediu para que, caso isso aconteça, a punição não seja tão severa. "Foi um lance isolado, um lance em que fui mal. Peço desculpas a todos. Bom, agora é só esperar a punição, que não seja tão dependente de tudo que envolve o meu nome", criticou. Pelo cartão vermelho, o jogador já cumpre suspensão automática no próximo domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Goiás, fora de casa.

A combinação de resultados da rodada recolocou o Palmeiras na zona de rebaixamento do Brasileirão, apesar de Valdivia considerar que o time têm evoluído. Na opinião do chileno, a cada jogo a equipe mostra um futebol melhor e tem grandes chances de evitar a queda no ano do rebaixamento.