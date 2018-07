Valdivia admite situação vergonhosa do Palmeiras no Brasileiro

Valdivia admitiu na Academia de Futebol a situação tensa do Palmeiras nessas últimas rodadas do Brasileirão, com risco real de ser rebaixado mais uma vez. O capitão da equipe se disse envergonhado com o fato de o clube lutar contra o descenso no ano do seu centenário, mas deixou claro que não é o único responsável pelos resultados ruins do time. Valdivia levou para a entrevista anotações em seu celular para rebater críticas de que está ausente em jogos importante do Palmeiras. O jogador disse ter preparado o material por saber que seria questionado sobre o tema.

Pelas contas do meia chileno, em 36 jogos do Palmeiras neste Brasileirão, ele ficou fora em 20 partidas. "Se é para atribuir que o Valdivia não estava em campo quando o Palmeiras precisou, é errado. A pergunta que faço é: quando o Palmeiras não precisou de mim? Ou quando o técnico pediu para eu descansar? Nunca", disse o jogador. O jogador fez questão de explicar que em algumas partidas ele jogou mesmo sem ter condições físicas plenas, como contra o Bahia, em Salvador, em que sentia dores no quadril, e na semifinal do Paulistão, diante do Ituano. "Eu tinha um tornozelo do tamanho da melancia, mas de tive de jogar, sem condições nenhuma."

Mesmo confrontado pelas exigências da torcida, o camisa 10 do Palmeiras admitiu que gosta de ser cobrado, porém, lembrou que não pode ser apontado como culpado pela situação do time, sobretudo em caso de queda. "Na hora que estamos no campo, sabemos das nossas responsabilidades. A minha é grande, mas cada um do time tem a sua também", afirmou.

Valdivia tem uma lesão na coxa esquerda e precisará apressar a recuperação para poder entrar em campo contra o Inter, sábado, no Beira-Rio. Depois da equipe gaúcha, o adversário na última rodada será o Atlético-PR, em casa. O Palmeiras precisa de pontos iguais aos do Vitória nessas últimas rodadas. O Palmeiras tem um ponto a mais que o rival, primeiro do Z-4.