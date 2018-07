Valdivia anuncia que está se aposentando da seleção chilena

A partida contra o Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, deve ter sido a última de Valdivia pelo Chile. O craque, que está deixando o Palmeiras para jogar nos Emirados Árabes, anunciou por meio de sua conta no Twitter que decidiu se aposentar da seleção chilena.

"Espero que lembrem de mim com alegria. Obrigado pela chance de defender o Chile. Que Deus cuide da seleção. Perguntam se estou me aposentando da equipe. A resposta é sim. Obrigado a todos e desculpas pelos erros. A partir de agora estou ao lado dos torcedores, desejando o melhor para meus companheiros e para o Chile"

Com isto Valdivia abdica de defender sua seleção na Copa América de 2015, que será disputada no Chile. Agora o ex-palmeirense se concentrará inteiramente em jogar por seu novo clube o Al Fujairah SC.

O meia de 30 anos, atua na seleção chilena desde 2004. Seu primeiro jogo oficial com a equipe foi o empate por 1 a 1 com o México, em amistoso realizado nos Estados Unidos no dia 18 de fevereiro. Ao todo foram 60 partidas defendendo o Chile, com cinco gols marcados. Ele disputou duas Copas do Mundo, em 2010 e 2014 e em ambas foi eliminado pela seleção brasileira nas oitavas de final.