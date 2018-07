Valdivia assiste ao jogo em camarote e ouve apelo: 'Tem que jogar'

O meia Valdivia acompanhou a derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Sport em um camarote que leva seu nome no novo estádio palmeirense. O jogador se recupera de uma leve lesão na coxa esquerda e até poderia jogar na noite desta quarta-feira, mas foi preservado pelo técnico Dorival Júnior.

Ele foi liberado do amistoso da seleção chilena contra o Uruguai para tratar a lesão. Caso fosse um jogo decisivo, até teria chances de atuar, mas antes do jogo, segundo o assessor do atleta, foi feita uma reunião entre o técnico Dorival Júnior e os médicos do clube (inclusive o fisioterapeuta José Amador) e acharam por bem poupá-lo.

A ideia é que ele se recupere e tenha condições de atuar domingo, contra o Coritiba. Nesta quarta, ele acompanhou o jogo ao lado de amigos e de sua família.

Cerca de 30 minutos depois do jogo, o chileno deixou o camarote escoltado por seguranças pessoais e do clube e não quis dar entrevista. No trajeto até o estacionamento, um torcedor o abordou e suplicou. "Valdivia, Você tem que jogar. Volta que sem você não dá", disse o torcedor. Constrangido, o chileno apenas olhou para o torcedor e não falou nada.

O elenco do palmeirense se reapresenta na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol.