Valdivia assume a culpa por mais uma derrota do Palmeiras

O meia Valdivia, do Palmeiras, admitiu ter sido o culpado pela derrota de virada por 3 a 1 sofrida pelo time diante do Figueirense, neste domingo, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. O chileno teve a bola nas pés para fazer o 2 a 0 aos 22 minutos do segundo tempo, mas, dentro da área e já na frente do goleiro Tiago Volpi, preferiu rolar para Henrique em vez de chutar. Assim, deu chance para a defesa evitar o perigo.

"A culpa é minha porque a partir daquele momento o Figueirense cresceu", disse Valdivia. "Fui mal naquele lance", acrescentou o jogador ao deixar o campo. Oito minutos depois da oportunidade de gol, o Figueirense iniciou a reação e marcou os três gols da virada no intervalo de apenas cinco minutos.

Antes de perder o gol, Valdivia estava com espaço em campo e chegou a armar boas jogadas no segundo tempo. Em uma delas, Cristaldo perdeu boa chance. Após a derrota, o técnico Dorival Júnior preferiu isentar o chileno da culpa pelo resultado. "O futebol é coletivo e não se pode justificar em torno de um erro individual. O Palmeiras continuou buscando a vitória, mesmo depois de levar os gols", afirmou.

Valdivia voltará a ser o personagem do Palmeiras nesta segunda-feira. O jogador será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter pisado em Amaral, do Flamengo. Denunciado por agressão pela procuradoria do órgão, se condenado o chileno pode ser suspenso por quatro até 12 jogos no Brasileirão.