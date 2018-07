Valdivia celebra vitória do Palmeiras e exalta Gilson Kleina

FLORIANÓPOLIS - O meia Valdivia foi o nome da vitória do Palmeiras sobre o Figueirense neste sábado. Em jogo complicado, no Orlando Scarpelli, o chileno apareceu e aos 42 minutos do segundo tempo garantiu a quarta vitória consecutiva da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, o bom momento é fruto do bom trabalho do técnico Gilson Kleina.

"O Kleina achou um jeito de o Palmeiras jogar. O time está se fortalecendo e com vitórias vamos ganhando confiança. O triunfo dá algo a mais para acreditarmos em nós mesmos", declarou.

Depois de muito tempo afastado da equipe, o próprio Valdivia vem passando por ótima fase e foi essencial nas vitórias sobre Oeste, ABC e, finalmente, Figueirense. Por isso, o chileno admitiu ter sentido "enorme felicidade" ao marcar o gol deste sábado. "Estou com uma enorme felicidade. No momento do gol não passou filme nenhum na minha cabeça, apenas a alegria de fazer o gol da vitória."