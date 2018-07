Valdivia corre pelo campo e Oswaldo repete formação titular

O Palmeiras realizou mais um treinamento na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol e o técnico Oswaldo de Oliveira comandou uma atividade tática onde praticamente confirmou a escalação do time que vai disputar um amistoso contra o Shandong Luneng, sábado, às 17 horas, no Allianz Parque.

O time que começou a atividade foi formado por Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Allione e Mendieta; Maikon Leite e Leandro Pereira. O treinador gritou bastante com os jogadores, orientando sobre posicionamento e atenção com a marcação contra o time reserva.

A novidade foi a presença do meia Valdivia no gramado. O chileno correu em volta do gramado e está em fase final de recuperação de uma lesão muscular coxa esquerda. A expectativa é que ele esteja em condições de jogo para a partida contra o Corinthians, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, em 8 de fevereiro.

No total, o Palmeiras já acertou com 14 reforços, sendo que Alan Patrick é o único que ainda não foi anunciado oficialmente. O clube ainda pode acertar com o zagueiro Jackson, do Internacional, e que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás, e ainda procura por um goleiro.

Os 14 jogadores contratados são: O lateral-direito Lucas; o lateral-esquerdo João Paulo; os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos; os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto; os meias Zé Roberto, Alan Patrick e Robinho e os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques.

Além disso, nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação de Altamiro Bottino para ser o novo coordenador científico do Palmeiras.