Valdivia credita a médico cubano prevenção à sequência de lesões

SÃO PAULO - Um médico cubano é o maior responsável pela fase longe das lesões de Valdivia. O meia palmeirense contou nesta terça-feira que o trabalho de José Amador, recuperador físico da seleção chilena, o fez ganhar mais força nas fibras musculares e se livrar da sequência de problemas físicos.

Na semana passada o Estado revelou que uma biópsia feita no começo do mês no laboratório de patologia neuromuscular da Unifesp comprovava a evolução da condição física do chileno em comparação ao mesmo exame feito dois anos atrás. "Ele tem uma situação excelente. O padrão melhorou em 100% e aquelas alterações que ele apresentava deixaram de existir", disse Beny Schmidt, chefe do laboratório.

"Quando um jogador se machuca tem de esperar as fibras musculares se alinharem antes de voltar a jogar. O José Amador percebeu que às vezes eu voltava antes disso e que havia uma descompensação de forças porque alguns músculos estavam mais fracos", explicou Valdivia.

O cubano vem com frequência a São Paulo a pedido do jogador. Valdivia contou que em temporadas anteriores não respeitou o tempo necessário de descanso entre os jogos e, por isso, teve lesões. Ele segue ainda uma planilha de treinos exclusiva preparada pela comissão técnica do Palmeiras e admite estar se cuidando mais.

"A culpa pelas lesões anteriores tem que ser compartilhada. Não posso criticar os médicos do Palmeiras, que são ótimos profissionais. A recuperação não era feita de forma adequada e por isso sofri com essa sequência de problemas", comentou.