Valdivia critica antiga diretoria do Palmeiras

SÃO PAULO - Valdivia criticou a antiga diretoria do Palmeiras, nesta quarta-feira, ao elogiar a postura dos novos dirigentes do clube. O meia exaltou a atitude do presidente Paulo Nobre, que costuma defender os jogadores do time, dando "tranquilidade" aos atletas.

"Hoje, o Palmeiras tem uma cúpula que defende os jogadores, tem um presidente que não tem nenhum problema em vir aqui e falar que está junto com os jogadores. É uma tranquilidade que o clube passa para os jogadores", afirmou, ao comparar a atual diretoria com a anterior, liderada por Arnaldo Tirone. O ex-presidente deixou o clube em janeiro.

Valdivia atribuiu seu bom rendimento nas últimas semanas à confiança transmitida pela diretoria. "Talvez a diferença é que não fico pensando se fulano está falando mal de mim. Estou só preocupado em treinar e jogar futebol", declarou.

O meia disse ainda que não se sente em dívida no Palmeiras, apesar dos inúmeros problemas físicos que o deixaram afastado dos gramados por muitos meses. "A maior dívida que eu tenho é não conseguir jogar tudo que quis. Gosto do Palmeiras, tive a chance de voltar para o Brasil, para outros clubes, mas voltei ao Palmeiras por causa dos torcedores".

"Prefiro não responder se tenho dívida ou não, mas a dívida é não ter conseguido jogar tudo que eu e o torcedor queremos. Pude sair no começo do ano e não quis, porque minha vontade era ficar e ajudar o Palmeiras", afirmou.