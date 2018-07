Valdivia critica atuação do Palmeiras contra o Atlético-MG

O Palmeiras acabou sendo surpreendido e perdeu para o time reserva do Atlético Mineiro por 2 a 0, neste sábado, no jogo que marcou o adeus da equipe alviverde ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ao final da partida, o meia Valdivia deixou claro que não aprovou a atuação da equipe e não poupou ninguém.

"Faltou um pouco de tudo e não jogamos do jeito que treinamos e planejamos e perdemos. Agora temos que pensar que ainda a situação não está boa. Faltam cinco jogos e temos que ganhar", disse o meia chileno, que por diversas vezes durante a partida teve que tentar resolver as jogadas sozinho, por não ter com quem dividir a responsabilidade.

Apesar da crítica ao time, Valdivia também fez questão de elogiar a postura do adversário e disse não concordar com o fato de apontarem a equipe que derrotou o Palmeiras como se fossem reservas do Atlético. "O Atlético é forte e tem o elenco forte. O Pierre não é reserva e o Leandro Donizete também não. A gente perdeu um jogo porque jogamos mal. Temos de ser realistas e ter consciência disso. Agora é pensar no São Paulo, que temos de ganhar", destacou o chileno.

Ele acredita que o jogo deste sábado é daqueles ele que a equipe não poderia pensar em perder. "Foi difícil porque o Atlético estava fechado. Acho que a gente foi abaixo do que vínhamos jogando e perdemos um jogo que a gente sabia que não podia perder", lamentou.

O problema, porém, é que Valdivia não vai enfrentar o São Paulo. Ele foi convocado para a seleção chilena para os amistosos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 18, respectivamente, e o clássico será realizado no dia 16. O Palmeiras tentou conseguir a liberação do jogador, mas o técnico argentino Jorge Sampaoli não aceitou o pedido.