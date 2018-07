Valdivia cumprirá suspensão enquanto está com o Chile O meia Valdivia foi punido, nesta segunda-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com dois jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, porém, não tem do que reclamar. Isso porque o jogador já iria desfalcar a equipe nos jogos contra Grêmio e Vasco, uma vez que está com a seleção chilena e só retorna ao clube para a 36.ª rodada do Brasileirão.