Valdivia ironiza Corinthians sobre os erros da arbitragem

Valdivia se despediu da torcida do Palmeiras no dia 17 de agosto e vestiu a camisa do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, mas mostrou nesta sexta-feira que a rivalidade com o Corinthians ainda continua viva.

Em sua conta no Twitter, o meia chileno foi irônico ao comentar as polêmicas envolvendo a arbitragem do Campeonato Brasileiro e aproveitou para cutucar o time alvinegro de forma irônica. "Liguei na NET pra comprar um jogo do Brasileirão... Mas a atendente me informou que o Corinthians ja comprou todos", escreveu Valdivia.

Liguei na NET pra comprar um jogo do brasileirão... Mas a atendente me informou que o corinthians ja comprou todos. — Jorge valdivia (@el_mago_oficial) 4 setembro 2015

Líder do Brasileirão, o Corinthians bateu o Fluminense por 2 a 0 na quarta-feira, no Itaquerão. Mas a partida foi marcada por um gol de Cícero, da equipe carioca, mal anulado, que culminou no afastamento do auxiliar Fábio Pereira pela CBF.

De forma bem-humorada, o time alvinegro rebateu a brincadeira de Valdivia poucas horas depois, fazendo referência às lesões que marcaram a carreira do chileno.