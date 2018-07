Valdivia declara torcida para Paulo Nobre em eleição no Palmeiras

O meia Valdivia concedeu entrevista nesta quinta-feira na Academia e, como já era de se esperar, criou polêmica. O chileno do Palmeiras deixou claro que sua torcida na eleição presidencial do clube, que será realizada dia 29 de novembro, é para o atual presidente Paulo Nobre. Wlademir Pescarmona, candidato da oposição, é seu desafeto declarado.

"Se for o Paulo Nobre, tem de fazer o máximo possível para levar ainda mais o Palmeiras a um status de antigamente. Não pode pensar em apequenar. Já vou além do que foi passado por mim, pelo meu assessor. Eu torço para que o Paulo Nobre ganhe", assegurou o meia. Apesar do apoio declarado ao mandatário, o meia espera que, independentemente do vencedor do pleito, o eleito pense no Palmeiras em primeiro lugar.