Valdivia desfalca Palmeiras contra Catanduvense

SÃO PAULO - O meia Valdivia vai desfalcar o Palmeiras na partida contra o Catanduvense, domingo, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O chileno sofreu uma pancada no tornozelo direito durante o duelo com a Portuguesa, na última quarta-feira, e não se recuperou a tempo de atuar em Catanduva.

De acordo com o Palmeiras, o local está muito inchado. Assim, Valdivia apenas realizou tratamento médico neste sábado, na Academia de Futebol. Durante a semana, o chileno será reavaliado pelo departamento médico, que definirá se o jogador tem condições de enfrentar o Mogi Mirim, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu.

O substituto de Valdivia ainda não foi definido por Murtosa, que comandará o Palmeiras novamente, já que o técnico Luiz Felipe Scolari cumprirá o último jogo de suspensão. Os meias Daniel Carvalho e Pedro Carmona e o atacante Maikon Leite são as principais opções do treinador.

Daniel Carvalho admitiu na sexta-feira que ainda não tem condições de atuar por 90 minutos. Já Pedro Carmona, que ficou fora dos últimos dois jogos porque negociava a sua transferência para o futebol japonês, que não foi concretizada, voltou a ser relacionado.

Confira a lista completa de jogadores relacionados no Palmeiras para o duelo com o Catanduvense:

Goleiros: Bruno e Deola.

Laterais: Cicinho, Gerley e Juninho.

Zagueiros: Henrique, Leandro Amaro e Maurício Ramos.

Volantes: Marcos Assunção, Márcio Araújo, Chico e João Vítor.

Meias: Luan, Patrik, Daniel Carvalho e Pedro Carmona.

Atacantes: Fernandão, Maikon Leite e Ricardo Bueno.