Valdivia desfalca Palmeiras contra o Atlético-PR

SÃO PAULO - O meia Valdivia vai ficar de fora do jogo do Palmeiras desta quarta-feira contra o Atlético-PR, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Existia a esperança que o chileno retornasse à equipe depois de duas semanas, mas ele não se recuperou a tempo de um edema na coxa direita.

O clube divulgou nesta terça-feira os relacionados para o jogo sem a presença do nome do meia na lista. Na última segunda-feira ele voltou a treinar com bola, mas a comissão técnica preferiu não arriscar mandar a campo um atleta sem as condições físicas plenas. O paraguaio Mendieta deve continuar como titular na vaga do chileno.

O problema muscular de Valdivia foi descoberto pela comissão técnica da seleção do Chile quando o meia se apresentou na Dinamarca para um amistoso contra o Iraque. Na ocasião, o técnico da equipe, Jorge Sampaoli, preferiu não escalar o palmeirense.

Os médicos do clube paulista afirmaram que a lesão teve como motivo a falta de tempo de recuperação após a partida contra o Paraná, no dia 10 de agosto, pela Série B. Logo após o jogo Valdivia teve de embarcar para a Dinamarca e não teve tempo hábil para os trabalhos regenerativos que costuma fazer para evitar contusões.

Contra o Atlético-PR estarão de volta quatro atletas que foram poupados do compromisso do Palmeiras no último sábado contra o Boa, pela Série B. O goleiro Fernando Prass, o zagueiro Vilson, o lateral-esquerdo Juninho e o atacante Leandro estão confirmados.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno.

Laterais: Luis Felipe, Juninho e Fernandinho.

Zagueiros: Henrique, Vilson e Tiago Alves.

Volantes: Márcio Aráujo, Charles, Wesley, Eguren e Wendel.

Meias: Mendieta, Ronny e Serginho.

Atacantes: Alan Kardec, Leandro e Caio.