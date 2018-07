Valdivia desfalca Palmeiras contra o São Paulo

SÃO PAULO - O meia Valdivia vai desfalcar o Palmeiras no clássico contra o São Paulo, domingo, em Presidente Prudente, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. O chileno está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e não foi relacionado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o confronto.

Neste sábado, Valdivia participou do aquecimento comandando pelo preparador físico Anselmo Sbragia, mas não do treinamento com bola feito pelo restante do grupo. Em separado, o chileno fez um trabalho de movimentação com o auxiliar de preparação física, Marco Aurélio Schiavo. Sbragia evitou prever quando o meia vai retornar ao Palmeiras.

"Não quero estipular datas para o retorno do Valdivia. Ele tem melhorado, evoluiu muito, tanto é que voltou a fazer trabalho de movimentação no campo. Mas ele sequer treinou com o grupo nesta semana e temos uma temporada inteira pela frente. Nossa preocupação é a longo prazo e por isso vamos aguardar as novas sessões de treinamento da próxima semana para saber quando ele poderá retornar", explicou ao site oficial do Palmeiras.

O time não terá Valdivia diante do São Paulo, mas o meia Pedro Carmona voltou a ser relacionado por Felipão. Além dele, o zagueiro Henrique, que cumpriu suspensão automática no empate por 1 a 1 com o Oeste, vai reforçar o time no clássico de domingo.

Neste sábado, os jogadores do Palmeiras fizeram o tradicional recreativo na Academia de Futebol, que contou com a participação do meia Wesley, que aguarda a definição dos últimos detalhes para ter a sua contratação oficializada junto ao Werder Bremen. Felipão também aproveitou o sábado para realizar uma atividade de posicionamento tático e jogadas de bola parada.

Exceto por Luan, que está em repouso após passar por cirurgia no pé esquerdo, o departamento médico do Palmeiras está vazio. O atacante Fernandão, que estava com dores no púbis, voltou a correr no campo. Já o zagueiro Thiago Heleno, recuperado de cirurgia nos pés, também realizou atividades físicas.

A delegação palmeirense tem previsão de desembarque em Presidente Prudente às 14h50 deste sábado. O time está em terceiro lugar no Campeonato Paulista, com 21 pontos.

Confira a lista de jogadores relacionados por Felipão para o clássico com o São Paulo:

Goleiros: Deola e Bruno.

Laterais: Cicinho, Artur e Juninho.

Zagueiros: Leandro Amaro, Henrique e Maurício Ramos.

Volantes: Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Chico.

Meias: Daniel Carvalho, Patrik, Pedro Carmona e Tinga.

Atacantes: Maikon Leite, Hernán Barcos e Ricardo Bueno.