Valdívia desfalca treino, mas não deve ser problema para domingo

O Atlético-MG se reapresentou nesta terça-feira após empatar com o Avaí, no domingo, e aproveitar um dia de folga. Na Cidade do Galo, o técnico Rogério Micale comandou o início da preparação visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, pela qual o time alvinegro encara o Vitória no domingo, no Independência.

Os jogadores que foram titulares no 1 a 1 em Florianópolis fizeram uma atividade regenerativa, enquanto o restante do elenco foi a campo. Micale comandou um treino tático e técnico, com os jogadores dando apenas dois toques na bola e trabalhando em campo reduzido.

A principal novidade ficou por conta do meia Valdívia. O jogador, que deixou o campo diante do Avaí após sofrer uma torção no joelho, não integrou nenhum dos grupos na atividade e realizou tratamento na academia. Apesar da ausência, a assessoria do Atlético-MG informou que ele não preocupa para o fim de semana.

Desfalque certo para o duelo em Belo Horizonte é o volante Elias, expulso contra o Avaí. Micale deve esboçar a escalação para a partida nos próximos dias. O próximo treino do Atlético-MG está marcado para esta quarta-feira pela manhã, às 9h30.