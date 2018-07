Valdivia detona brincadeira de apresentador da Globo

Valdivia resolveu enfrentar as críticas que recebe de parte da imprensa esportiva. O jogador do Palmeiras manifestou-se nas redes sociais, com alguns palavrões, sobre a brincadeira do apresentador da Globo, Thiago Leifert no programa Globo Esporte desta quinta-feira, em que ele disse estar doente, mas no trabalho, numa provocação ao meia chileno, afastado do time após contusão no nariz e coxa durante os minutos iniciais do clássico com o São Paulo. A brincadeira por ausência de Leifert na TV foi comparada aos 'sumiços' do jogador no time alviverde.

Não é de hoje que Valdivia é motivo de piada e provocações por causa de suas contusões e ausências em campo. O jogador deixou o Palmeiras depois da Copa do Mundo com destino ao mundo árabe. Mas a negociação não deu certo e ele teve de voltar ao Brasil para se reapresentar ao clube. Valdivia treinou uma semana e foi escalado pelo técnico Ricardo Gareca, que o queria entre os titulares. Foi quando o meia se machucou.

Thiago Leifert também ironizou no ar, em TV aberta, ter sentido uma fisgada na coxa, contusão característica do jogador palmeirense, ao encerrar o programa desta quinta, provocando ainda mais a ira do atleta chileno, que pegou pesado contra o apresentador. As partes não se manifestaram sobre o assunto depois disso.

Valdivia não tem previsão para retornar ao Palmeiras, agora na zona de rebaixamento e última posição do Campeonato Brasileiro. A condição do time, no entanto, pode acelerar seu retorno, o que ele próprio não gostaria que acontecesse. No passado, Valdivia admitiu ter retornado ao trabalho antes do tempo e se prejudicado com isso com novas contusões. O Palmeiras enfrenta o Coritiba neste sábado, no Pacaembu.