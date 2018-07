Valdivia deve ficar de fora do jogo do Palmeiras contra o Paysandu

SÃO PAULO - O meia Valdivia, do Palmeiras, deve ficar de fora do jogo deste sábado contra o Paysandu, em São Paulo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador está na Dinamarca junto com a seleção do Chile, que enfrenta o Iraque em amistoso nesta quarta, e somente na sexta, quando retornar ao Brasil, será examinado pelos médicos do clube.

Nesta terça, o técnico do Chile, Jorge Sampaoli, afirmou que não escalaria o meia na partida porque Valdivia desembarcou em Copenhague com fadiga muscular e uma lesão na coxa direita.

"Temos de recebê-lo e fazer uma reavaliação, mas dificilmente ele vai jogar no sábado", explicou o médico do Palmeiras, Otávio Vilhena, em entrevista ao canal SporTV. A comissão técnica também está preocupada com a presença do chileno na estreia do time da Copa do Brasil, marcada para próximo dia 21 diante do Atlético Paranaense, no Pacaembu.

A comissão técnica da seleção do Chile afirmou que Valdivia já se apresentou machucado, o que o Palmeiras nega. Segundo o médico do clube, o trabalho de recuperação muscular após o jogo contra o Paraná foi feito de forma correta, porém o que pode ter atrapalhado foi a longa viagem até a Dinamarca.