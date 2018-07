Valdivia deve ser poupado diante do Guaratinguetá

SÃO PAULO - Pela primeira vez na Série B o Palmeiras fará dois jogos em três dias, e por isso o plano da comissão técnica é usar Valdivia em apenas um deles. O chileno disputou as três últimas partidas e foi bem em todas, mas Gilson Kleina não quer correr o risco de desgastá-lo muito por receio de que sofra alguma lesão muscular.

Sábado o Palmeiras enfrenta o Guaratinguetá fora de casa, e terça receberá o Icasa no Pacaembu. A tendência é que o chileno fique fora da partida de sábado para poder atuar diante da torcida, que a cada jogo se mostra mais feliz com o nível de atuações do Mago.

Hoje a equipe se reapresenta, e Valdivia será reavaliado para a comissão técnica saber como está sua condição física. A decisão sobre a partida que ele vai jogar sairá até quinta-feira.

A diretoria espera até amanhã acertar o empréstimo do lateral-direito Weldinho para o Sporting. As negociações avançaram nos últimos dias e ele deve ficar um ano em Portugal.