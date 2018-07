Valdivia deve voltar ao Palmeiras contra o São Paulo

O treino realizado na tarde de terça-feira por Valdivia entre os titulares do Palmeiras sinaliza que o chileno deve ser uma das novidades do técnico Ricardo Gareca para o clássico de domingo com o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia fez exercícios físicos e de finalização ao lado dos atletas que atuaram na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo, em Belo Horizonte, e participou de toda a atividade sem demonstrar sinais de cansaço ou desgaste.

Valdivia não joga desde 23 de junho, quando atuou 20 minutos na derrota por 2 a 0 do Chile para a Holanda, pela primeira fase da Copa do Mundo. Depois do Mundial, o meia foi negociado com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, e foi passar férias nos Estados Unidos. Enquanto Valdivia estava na Disney, os árabes desistiram de contratá-lo, mas ele alegou que não ficou sabendo e, por isso, se reapresentou ao Palmeiras apenas na quarta-feira da semana passada.

Mesmo com Valdivia sem ritmo de jogo, Gareca aposta alto no chileno para tentar salvar a sua pele no comando do Palmeiras. O time não vence há oito rodadas do Campeonato Brasileiro e se aproxima da zona de rebaixamento. É o 14º colocado, com 14 pontos, apenas um a mais do que o Botafogo, 17º e primeiro da zona da degola. Depois da derrota para o Atlético-MG começou a pressão para que o presidente Paulo Nobre demita o treinador em caso de novo revés no clássico.

Outra novidade da equipe para o clássico de domingo pode ser a estreia do atacante Cristaldo. O argentino foi contratado na terça-feira e aguarda que a sua documentação seja regularizada na CBF a tempo de ele estar à disposição do técnico Ricardo Gareca para enfrentar o São Paulo.