Valdivia diz estar pronto para sequência de jogos no Palmeiras

Valdivia não treinou segunda nem terça. Fez apenas trabalhos físicos na academia em seu cuidadoso processo de retorno ao time, depois da sequência de lesões que o afastou do Palmeiras nos últimos meses. "Estou bem agora", diz o chileno, sem esconder a motivação para continuar entre os 11 do técnico Gilson Kleina.

Valdivia se coloca à disposição para entrar em campo sábado e diz só aguardar a aprovação do técnico para isso. O Palmeiras lidera a Série B do Brasileiro. "Quem vai decidir são os que estão acima de mim, como a comissão técnica e a preparação física. Se eu falar que quero jogar, fica mais claro. Mas vou respeitar seja qual for a decisão deles."

A motivação de Valdivia se explica não apenas pela ausência de problemas físicos. O meia vem atuando bem e até balançou as redes na rodada passada, quando fez o último gol do Palmeiras diante do Figueirense. Com o meia em campo, o Palmeiras venceu suas últimas três partidas. "Não entro em campo para responder aos críticos. Quero responder à confiança que a comissão e os companheiros têm em mim. Entro em campo pensando na família e em quem esteve do meu lado. Estou bem, feliz e tranquilo."