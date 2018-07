Valdívia diz não ao Botafogo e afirma que quer fazer história no Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de ter sido cogitado como possível reforço para o Botafogo, com o respaldo do técnico Caio Junior, que já dirigiu o Palmeiras, o meia Valdívia descartou neste domingo pelo Twitter qualquer hipótese de sair do time alviverde.

Muito agradecido pelo interesse do clube carioca, o chileno deixou claro que pretende saldar suas dívidas com o time da capital paulista. Num dos posts que fez, Valdívia afirmou que, apesar da crise que se desenha no Palmeiras, ele não vai sair. "Vocês acham que num momento desses eu iria deixar vocês? Correr dos problemas não é comigo. Gosto muito do Caio Junior, mas minha família é Palmeiras", escreveu.

No último post, o meia do Palmeiras agradeceu o carinho da torcida botafoguense que, segundo ele, o surpreendeu. Além disso, ele também ressaltou que seu maior desejo é fazer história com a camisa do time alviverde.