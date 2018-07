Valdivia diz que declarações de Tirone o atrapalharam

SÃO PAULO - Quando foi criticado pelo presidente Arnaldo Tirone, em maio do ano passado, por "só querer saber de balada", Valdivia garantiu que iria "responder na bola". E a resposta veio só agora, depois de uma boa atuação diante do Bragantino, na abertura da temporada 2012. Nesta segunda, o chileno aproveitou o bom momento para voltar ao tema e criticar a forma com que foi tratado pelo mandatário palmeirense.

"No ano passado, teve muita coisa que aconteceu comigo, e esse negocio de a diretoria ficar falando de jogador, falando de mim, atrapalhou muito. É difícil engolir críticas do presidente sobre sua vida pessoal, mas isso já passou. Eu me cuidei nas férias, me preparei porque não dava para acontecer do mesmo jeito", disse o chileno, que concedeu entrevista coletiva nesta tarde na Academia de Futebol.

O jogador reclamou particularmente da entrevista que Tirone deu ao Jornal da Tarde, em maio. Na ocasião, o dirigente afirmou que Valdivia havia sido um mau negócio para o Palmeiras, que está sempre machucado e que é prejudicado fisicamente por "só querer saber de balada". "Quando se é criticado pelo futebol, beleza, mas não pela vida pessoal. Para se criticar tem que conhecer a pessoa. Falaram que eu bebo muito, que eu só saia, ia pra balada, mas quem falou isso nunca estava junto comigo."

Valdivia disse que, na ocasião, tomou cuidado para não responder publicamente a Tirone - o chileno apenas se pronunciou pelo Twitter, dizendo que daria a volta por cima. Ele pediu para que as coisas mudem. "Tem que estar todo mundo junto. Diretoria, comissão e jogador. Aí a gente entra na internet e vê que o presidente está o ofendendo. Assim é difícil, tem que ter uma mudança. Eles têm que tomar cuidado com as declarações", disse o meia.

O chileno também foi sincero ao lembrar que o time precisa de reforços. "A gente viu o esforço da diretoria, que contratou quatro jogadores, mas tem que contratar mais", pediu.