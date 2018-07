Valdivia diz que voltar a jogar agora poderia prejudicar o Palmeiras

De volta ao time do Palmeiras, o meia Valdivia não tem previsão para jogar novamente pela equipe. O chileno ficou cerca de 15 dias sem treinar, de férias na Disney, e só retornou às atividades físicas nesta quarta-feira. O jogador acredita que uma volta agora pode ser prejudicial ao time de Ricardo Gareca.

"Por mim, eu jogaria. Mas nesse momento, iria mais atrapalhar do que ajudar o Palmeiras. A gente tem de respeitar o treinador. Eu conversei com ele e vamos trabalhar em dois períodos para acelerar o máximo que for a minha volta aos campos. Quero estar bem logo. Não posso dar uma data exata de quando conseguirei jogar", disse, no entanto.

Valdivia retorna a um Palmeiras bem diferente de quando deixou o clube antes da Copa do Mundo. As chegadas do técnico Ricardo Gareca e dos jogadores argentinos, Mouche, Allione e Tobio, fazem o chileno projetar uma retomada com sucesso.Ele entende que o Palmeiras está mais forte agora.

"Disputa por posição sempre teve. Em todas as equipes tem uma disputa saudável para jogar. Tenho sorte que essa disputa seja com argentinos e paraguaios (Mendieta), porque a gente fala o mesmo idioma e os brasileiros que estão aqui eu já conheço porque estava jogando com eles".