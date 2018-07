Valdivia é afastado da seleção chilena por indisciplina

Esta não é a primeira vez que Valdivia é afastado no Chile. Durante a Copa América de 2007, ele participou de uma desordem em um hotel de Puerto Ordaz, na Venezuela, e recebeu uma suspensão de 20 jogos pela Federação Chilena. Cumpriu apenas nove antes de ser novamente convocado. Na primeira rodada das Eliminatórias da Copa, Valdivia já havia sido acusado pelo jornal chileno El Mercurio de estar visivelmente embriagado durante um café da manhã da seleção.

Apesar de ter sido liberado pela seleção chilena, Valdivia não pode jogar pelo Palmeiras. Na segunda-feira, ele foi julgado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) e suspenso por dois jogos do Campeonato Brasileiro, por ter agredido o volante Valência do Fluminense, e depois ter fingido ter sido ele o agredido, em jogo do Brasileirão. Na sexta-feira ele será novamente julgado, desta vez por ter sido expulso do jogo contra o Atlético-MG, correndo o risco de perder também as três últimas rodadas da competição.

Nesta quarta-feira, o afastamento da seleção chilena foi anunciado por Borghi, em entrevista coletiva. De acordo com o treinador, Arturo Vidal, Jean Beausejour, Carlos Carmona e Gonzalo Jara, além de Valdivia, chegaram à concentração em um estado "inadequado à uma seleção chilena e a um jogador profissional".

Borghi revelou ter tomado a decisão com dor, mas que tem um "compromisso de palavra" de respeitar a disciplina. Como foram direto para os seus quartos, o treinador foi conversar com eles a respeito do motivo do atraso e os encontrou em mau estado. De acordo com o Borghi, os cinco não deram explicações simplesmente porque "não podiam se defender".

EMBRIAGADOS

"Se me perguntarem o que tomaram, não tenho ideia", destacou Borghi, deixando claro que o grupo chegou embriagado para se juntar à seleção do Chile. Uma hora depois disso, durante a madrugada, o treinador enviou uma carta aos cinco informando do afastamento deles e que eles deveriam voltar imediatamente aos seus clubes.

Com respeito à denúncia de que Valdivia (assim com Beausejour) chegaram a tomar café da manhã embriagados na última vez em que seleção chilena se reuniu, Broghi disse que não pôde confirmar a versão, diferente do que fez dessa vez.

Há duas semanas, foram reveladas fotos de Valdivia traindo sua esposa. Na ocasião, ele convocou entrevista coletiva no Palmeiras e disse estar vivendo o pior ano da sua vida. Culpou os problemas físicos pelo baixo rendimento nos campos.