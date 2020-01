Valdivia é anunciado como reforço pelo mexicano Morelia

Jorge Valdivia vai atuar no futebol do México em 2020. Nesta sexta-feira, o meia chileno, de 36 anos, foi anunciado como novo reforço do Monarcas Morelia, time da primeira divisão do país, que não deu maiores detalhes sobre a contratação, como o tempo de vínculo firmado com o jogador.

"Seleção chilena, campeão da Copa América, Copa do Mundo... Há um novo Mago na cidade, Jorge Valdivia. Bem vindo ao Morelia!", escreveu o time mexicano em seu perfil no Twitter.

Valdivia possui forte ligação em sua carreira profissional com o Palmeiras, com duas passagens pelo clube, de 2006 a 2008 e de 2010 a 2015. E no fim do ano passado, a sua esposa, Daniela Aranguiz, manifestou através das redes sociais o desejo de vê-lo atuando novamente pelo time paulista, com o qual conquistou o Campeonato Paulista de 2008, a Série B do Brasileiro em 2013 e a Copa do Brasil em 2012 e 2015.

Após passar as últimas duas temporadas no Colo Colo, time pelo qual iniciou a sua carreira, Valdivia agora vai atuar pelo sétimo colocado da última edição do Torneio Apertura do México. E o time já tem data para estrear em 2020, no Torneio Clausura, contra o Toluca, em 11 de janeiro.

Em seu currículo, Valdivia também possui o título da Copa América de 2015 e convocações para as edições de 2010 e 2014 da Copa do Mundo pela seleção chilena, com a qual não joga desde 2017. Ele também já atuou pelo chileno Concepción, pelo espanhol Rayo Vallecano, pelo suíço Servette e por Al Ain e Al Wahda, ambos dos Emirados Árabes Unidos.