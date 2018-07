Valdivia e Assunção treinam sob olhares de Marcos

SÃO PAULO - O torcedor do Palmeiras pode ficar mais tranquilo para a partida desta quinta-feira, diante do Grêmio, na Arena Barueri, na volta da semifinal da Copa do Brasil. Isso porque Marcos Assunção e Valdivia, principais articuladores do time, participaram normalmente do treino desta quarta na Academia de Futebol e devem ir para o jogo.

E isso sob os olhares atentos do ex-goleiro Marcos, que compareceu à Academia de Futebol nesta tarde para acompanhar de perto o último treino da equipe antes daquela que é, por enquanto, a partida mais importante do ano, uma vez que pode colocar o Palmeiras na final da Copa do Brasil.

Recuperado de dores na coxa direita, Assunção fez seu primeiro treino da semana ao participar da uma hora de rachão no gramado da Academia. Já Valdivia, que reclamava de dores no joelho, havia participado da atividade de quarta-feira e, nesta tarde, só confirmou que deve mesmo pegar o Grêmio.