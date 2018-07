Valdivia e Bruno discutem em treino do Palmeiras

O meia Valdivia e o goleiro Bruno discutiram durante o treino do Palmeiras nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, e precisaram ser separados pelos colegas. Os jogadores se desentenderam durante uma atividade em campo reduzido para os atletas que não serão titulares na partida contra o Fluminense, sábado, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla começou a discutir quando Valdivia cobrou o goleiro para que repusesse a bola mais rapidamente em jogo. "Faz o seu, que eu faço o meu", respondeu Bruno, que não gostou nada da dura. Depois disso, os dois trocaram palavrões e tentaram se aproximar, quando foram separados. Os demais jogadores contiveram a dupla para evitar agressões físicas e o treino foi retomado. No momento do incidente, o técnico Dorival Junior comandava um trabalho tático para o jogo do sábado em outro campo, com os titulares.

Ao fim do treino, a dupla fez as pazes e realizou uma atividade lado a lado. Os atletas conversaram e correram ao redor de um dos campos da Academia. Valdivia está em fase final de tratamento de lesão na coxa esquerda e deve voltar a atuar na próxima semana, contra o Flamengo, no Pacaembu. Está é a expectativa. Bruno é a quarta opção de goleiro para o time, atrás de Fernando Prass, Fábio e Deola.