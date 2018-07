Valdivia é confirmado como titular contra o América-MG

SÃO PAULO - O meia Valdivia está confirmado como titular no time do Palmeiras que enfrenta neste sábado o América-MG, em Belo Horizonte, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina testou a equipe em um coletivo na manhã desta sexta-feira contra os reservas e além do chileno, promoveu uma mudança na lateral esquerda. Wendel entra na vaga de Juninho.

No começo da atividade, o técnico armou o time com dois meias: Valdivia e Mendieta, que depois cedeu lugar para Serginho. Assim, o Palmeiras também ganha a opção de jogar com três atacantes, como ocorreu nas duas últimas partidas contra Atlético-GO e ASA, quando o desempenho ofensivo foi bom: três gols marcados em cada jogo. Se Mendieta for titular, a equipe ganha consistência no meio-campo e também poder de criação.

No último jogo do Palmeiras, contra o ASA, Valdivia entrou apenas aos 20 minutos do segundo tempo. Ele foi poupado por ter participado quatro dias antes da partida entre Chile e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2014.

Juninho perdeu a vaga de titular por opção do técnico. Já recuperado de dores no púbis depois de dois jogos fora do time, ele treina normalmente há dois dias. Apesar de ser volante de origem, Wendel tem atuado bem na lateral esquerda, deu passe para um dos gols do time na vitória sobre o ASA, além de ser um jogador com mais características de marcação do que Juninho.

Desta forma, o Palmeiras deve ir a campo no Estádio Independência com a seguinte formação: Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Wendel; Márcio Araújo, Wesley, Valdivia e Mendieta (Serginho); Leandro e Alan Kardec.