Valdivia é convocado e deve desfalcar o Palmeiras em clássico

O meia Valdivia foi convocado nesta quarta-feira para a seleção chilena e desfalca o Palmeiras na partida contra o São Paulo, dia 16 de novembro. Ele pode também se ausentar do jogo contra o Sport, dia 20, confronto que deve marcar a inauguração do novo estádio do Palmeiras.

O Chile jogará contra a Venezuela, dia 14, e Uruguai, dia 18. O meia de 31 anos havia dito após a Copa do Mundo que não queria mais defender a seleção, mas mudou de ideia, após ver a negociação com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, não ser concretizada. Segundo ele, indo para o mundo árabe, a competitividade seria menor e ele não conseguiria jogar na seleção. A situação pode se reverter caso o Palmeiras entre em contato com a Federação Chilena e peça para ele ser 'desconvocado'. Antes da decisão, a diretoria deve conversar com o jogador para saber se ele aceita que seja tomada essa decisão.

Caso realmente vá para a seleção, o chileno deve "cavar" o cartão amarelo diante do Atlético-MG, já que está pendurado com dois cartões amarelos. Valdivia tem sido destaque do Palmeiras e participou de oito dos últimos nove jogos da equipe.