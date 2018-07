Valdivia é convocado pelo Chile e desfalca o Palmeiras em clássico

Valdivia ainda nem entrou em campo em 2015, mas continua cheio de moral com o técnico Jorge Sampaoli. O meia foi convocado pelo treinador para a seleção chilena que disputa os amistosos contra o Irã, dia 26, na Áustria, e contra o Brasil, dia 29, na Inglaterra. Assim, o Palmeiras não poderá contar com o Mago em pelo menos dois jogos.

O principal deles acontece dia 25, quando o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque. A outra partida será dia 29, diante do Red Bull, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Paulista. Valdivia está recuperado de uma lesão na coxa esquerda ocorrida no ano passado e só voltou aos treinamentos com bola na semana passada.

O chileno não tem previsão de retorno aos gramados, mas mesmo assim foi lembrado pelo treinador chileno, que vê nele um de seus alicerces na seleção. Enquanto tenta voltar a jogar, o chileno negocia a renovação de contrato com o Palmeiras, com quem tem compromisso até o dia 17 de agosto.

A primeira reunião entre o Palmeiras, por meio do diretor de futebol, Alexandre Mattos, e o pai e agente do atleta, Luis Valdivia, aconteceu na terça-feira. As conversas estão em um estágio inicial, tanto que ainda não se falou em valores. Certo é que o clube não vai abrir mão de oferecer um contrato de produtividade ao jogador e o dirigente já deixou claro que não fará loucuras para mantê-lo no elenco.