Valdivia e D'Alessandro são vetados para enfrentar o Figueirense O técnico Diego Aguirre segue com diversos problemas para escalar o Internacional. O argentino D''Alessandro participou normalmente do treino desta segunda-feira no CT do Parque Gigante, mas continua vetado pelo departamento médico. O meia passou por uma cirurgia na mão e só será liberado para retornar aos jogos oficiais quando receber alta médica, o que ainda não aconteceu.