Valdivia é denunciado por agressão e pode ser suspenso por 12 jogos

O pisão do chileno Valdivia no volante Amaral no empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Flamengo na quarta-feira, poderá causar o afastamento do meia até a segunda metade de novembro, já na reta final do Campeonato Brasileiro. Isso porque a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) informou nesta sexta-feira que pedirá 12 jogos de suspensão ao jogador.

O palmeirense foi denunciado pela procuradoria no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física. A pena mínima prevista é de quatro jogos, podendo chegar a 12 partidas. "Vamos enquadrar em agressão. Não tem como ser diferente", afirmou o procurador geral do STJD, Paulo Schmitt, por meio da assessoria de imprensa.

A denúncia partiu do relato em súmula do árbitro Anderson Daronco. Schmitt também requisitou as imagens do lance. No documento, Daronco relatou que expulsou Valdivia por pisar na nádega do adversário "enquanto o mesmo estava deitado no solo e a partida estava paralisada para uma falta a favor do Flamengo". O julgamento ainda não tem data marcada.

O chileno vai cumprir suspensão automática pelo cartão vermelho já na rodada deste fim de semana. O Palmeiras enfrenta o Goiás, no domingo, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.