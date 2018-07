Valdivia e Kardec não participam de treino no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras treinou nesta terça-feira sem a presença do meia Valdivia e do atacante Alan Kardec. Três dias após a vitória sobre o Figueirense, os dois jogadores fizeram apenas fortalecimento muscular na academia, enquanto os demais jogadores treinaram com bola no gramado.

O chileno vem fazendo trabalhos específicos para consolidar seu retorno após uma série de problemas físicos. Kardec, por sua vez, busca seu melhor preparo físico depois de chegar ao clube por empréstimo.

Enquanto a dupla trabalhou na academia, o volante Eguren voltou aos treinos normalmente. Na segunda-feira, ele havia sido liberado das atividades para resolver pendências burocráticas. O uruguaio deve participar da partida contra o Guaratinguetá, no sábado, em rodada da Série B.

Em preparação para o jogo, o Palmeiras fará nesta quarta um jogo-treino com o SEV-Hortolândia, do interior do estado, às 15h30, na Academia de Futebol.