Valdivia e Kleber treinam com bola no Palmeiras

SÃO PAULO - O time do Palmeiras contou com duas novidades no treino desta terça-feira. O meia Valdivia voltou a treinar com bola em atividade que contou ainda com o reforço Kleber. A dupla tem boas chances de ser titular na partida contra o União Barbarense, domingo, no Pacaembu, em rodada do Campeonato Paulista.

O retorno de Valdivia nesta terça já esperado pelo técnico Gilson Kleina, preocupado com o setor de criação do time. Apesar da cautela, o treinador torce pela volta definitiva do meia no fim de semana, após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda.

Além do meio-campo, o ataque poderá ser reforçado no domingo. Contratado por empréstimo junto ao Porto, Kleber fez seu primeiro treino com bola nesta terça. E aparenta estar em condições de jogar no fim de semana. Ele chegou ao clube ainda em processo de reabilitação, por conta de lesão na coxa direita, mas já está recuperado.

Kleina contou ainda com o retorno de Tiago Real ao time. O meia, que também se recuperou de lesão, treinou com os demais jogadores e pode ser opção no banco de reservas da equipe.