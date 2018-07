Valdivia e Mendieta treinam normalmente no Palmeiras

SÃO PAULO - Os meias estrangeiros Valdivia e Mendieta treinaram normalmente na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol. Os dois jogadores haviam ficado fora da atividade de segunda-feira, quando o chileno apenas realizou fortalecimento muscular, enquanto o paraguaio nem tinha aparecido no clube, pois estava liberado para resolver problemas particulares.

Desgastado fisicamente, o atacante Leandro realizou apenas fortalecimento muscular, como já havia acontecido na segunda. Enquanto isso, o preparador físico Fabiano Xhá comandou o "treino alemão", com três times se revezando entre si, sendo que o vencedor vai permanecendo no gramado.

Os recém-contratados Alan Kardec, Felipe Menezes e Eguren fizeram uma atividade em campo reduzido com Marco Aurélio Schiavo, o outro preparador físico do clube. Nesta tarde, a partir das 15h30, o Palmeiras realiza um jogo-treino na Academia de Futebol.

Em terceiro lugar na Série B, com 15 pontos, o Palmeiras volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, quando vai receber o ABC no Estádio do Pacaembu, em partida válida pela sétima rodada.