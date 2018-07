Valdivia é o maior beneficiado com a chegada de Zé Roberto

O Palmeiras talvez seja o último clube de Zé Roberto. O jogador de 40 anos assinou compromisso de uma temporada. Vestirá a camisa do time paulista até dezembro de 2015, portanto. O lateral de ofício e meia por causa de sua categoria pode ainda fazer uma despedida na Portuguesa, clube que o lançou profissionalmente, já com 41 anos. No Palmeiras, Zé Roberto já chega com marcas bem melhores do que a maioria de seus novos companheiros. No Grêmio, por exemplo, fez 46 partidas nesta temporada - 17 jogos a mais do que Valdivia, que será um dos mais beneficiados com sua chegada.

Oswaldo de Oliveira certamente precisará de Zé Roberto do meio para frente, ajudando no setor de criação e armação deste novo Palmeiras. Zé também chega com facilidade de penetrar na área para concluir. Para isso, se o clube dispensar Juninho e não encontrar um outro jogador para a lateral esquerda, Oswaldo tem a opção de apostar numa defesa com três zagueiros. Não é muito o que os treinadores gostam de fazer, mas o time precisa se fortalecer atrás para deixar de ser uma das zagas mais vazadas do Brasil. No Brasileirão, o Palmeiras sofreu 59 gols, amargando 20 derrotas. Foi a defesa mais furada da competição, mais até do que a dos quatro clubes rebaixados.

Oswaldo sabe de tudo isso e seu trabalho, que já começou, é arrumar a casa. Com Zé Roberto e Valdivia, mesmo se o chileno não suportar atuar tantos jogos, como demonstrou neste ano, o Palmeiras ganha em qualidade, deixa de maltratar a bola e certamente vai criar boas situações de gols. Valdivia terá com quem dividir o fardo, alguém que jogue e pense como ele.

Com três zagueiros, outra opção é atuar com apenas um volante, imaginando que Zé Roberto terá fôlego para fechar o lado esquerdo. Assim, Oswaldo de Oliveira teria ainda lugar para jogadores mais habilidosos, decisivos e que tenham mais afinidade com o gol. O presidente Paulo Nobre dá sinais em sua nova gestão (ele foi reeleito para mais dois anos) de consertar erros cometidos neste ano, quando a equipe suou para escapar do rebaixamento.

Dorival Junior, técnico demitido, não esconde mais dos torcedores que encontra pela rua a "ruindade" do elenco. Oswaldo e Nobre tentam qualificar esse grupo. E já deram os primeiros passos. O Palmeiras também contratou, além de Zé Roberto, o volante Amaral, do Goiás, e o lateral Lucas, do Botafogo.