Valdivia é relacionado e reforça Palmeiras no domingo

SÃO PAULO - O Palmeiras terá o reforço do meia Valdivia na partida contra o Fluminense, domingo, em Volta Redonda (RJ), pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O chileno, que defendeu a sua seleção na Copa América, foi relacionado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o confronto. Ele não atua pela equipe desde a semifinal do Campeonato Paulista, realizada no dia 1º de maio, contra o Corinthians.

"Estou me sentindo bem e posso jogar o quanto o professor precisar. Faz tempo que não jogo pelo Palmeiras e sempre fica uma gosto diferente de voltar a atuar. Seja como titular ou entrando no decorrer do jogo, espero que a gente consiga fazer um grande jogo e volte com os três pontos", disse Valdivia, ao site oficial do Palmeiras.

O chileno não foi confirmado como titular por Felipão, mas treinou na equipe principal na sexta-feira, assim como o recém-contratado lateral-esquerdo Gerley, outra novidade da lista de relacionados. Já o atacante Wellington Paulista e o meia Lincoln seguem fora, por opção do treinador.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras para o jogo contra o Fluminense:

Goleiros: Marcos e Deola.

Laterais: Cicinho, Gerley e Rivaldo.

Zagueiros: Thiago Heleno, Maurício Ramos e Leandro Amaro.

Volantes: Márcio Araújo, Marcos Assunção, Chico e João Vitor.

Meias: Valdivia, Patrik e Tinga.

Atacantes: Kleber, Luan, Maikon Leite, Dinei e Vinícius.