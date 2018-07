Valdívia é relacionado no Atlético-MG e pode estrear contra o Palmeiras

Contratado há pouco mais de uma semana, o meia Valdívia foi relacionado pelo técnico Roger Machado neste sábado e pode fazer sua estreia pelo Atlético-MG contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Valdívia vinha treinando normalmente desde que chegou a Belo Horizonte, mas ainda não tinha sido regularizado. Ainda assim, apesar de relacionado, ele deve começar como opção no banco, uma vez que o treinador deve manter o esquema com três volantes, com Cazares atuando na armação.

Após despontar com grande destaque no Internacional, Valdívia sofreu grave lesão no joelho no final de 2015, passou por uma cirurgia e ficou mais de seis meses afastado. Recuperado, porém, não conseguiu repetir as boas atuações e acabou emprestado ao Atlético Mineiro.

Mas a presença do meia não é a única boa novidade à equipe. Recuperado de um desgaste muscular, o volante Rafael Carioca também foi relacionado e deve ser titular no importante duelo contra o Palmeiras.

Assim, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Victor; Alex Silva, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Yago, Rafael Carioca, Elias e Cazares; Robinho e Fred.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Alex Silva, Fábio Santos, Danilo e Leonan.

Zagueiros: Gabriel, Felipe Santana e Erazo.

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Ralph e Yago.

Meias: Cazares, Otero, Maicosuel, Marlone e Valdívia.

Atacantes: Fred, Robinho e Rafael Moura.