Valdívia e Tréllez são poupados em treino com poucos titulares no São Paulo

O meia Valdívia e o atacante Tréllez, que atuaram no segundo tempo da derrota do São Paulo para o Ituano por 2 a 1 na última quarta, tiveram fadiga muscular detectada pelos médicos do clube e não participaram das atividades em campo no CT da Barra Funda desta sexta-feira.

Ambos se recuperam no Reffis e, a princípio, não preocupam. A comissão técnica de Dorival Junior conta com os dois jogadores para o treino de sábado, último antes do duelo contra a Ferroviária, no domingo, pela 9ª rodada do Paulistão, no Morumbi.

A maior parte dos titulares do São Paulo no último jogo fez fortalecimento muscular e participou apenas do aquecimento com o restante do grupo nesta sexta. A intenção é evitar desgaste físico. A exceção foi o goleiro Sidão, que participou da atividade tática no campo junto com Petros, que deve retornar ao time depois de cumprir suspensão.

Na vaga de Jucilei, que trata uma contratura na coxa direita, Dorival deve escalar Hudson, que vem sendo primeira opção do treinador nas ausências de Petros. Foi assim em duas oportunidades. Araruna, Paulo Henrique e Pedro também são opções. Dorival também não poderá contar com Reinaldo, suspenso pelo terceiro amarelo. Edimar, favorito, e Júnior Tavares são as opções que o treinador tem em mãos.