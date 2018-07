Valdivia esquece desgaste e 'se escala' no Palmeiras para pegar o Icasa

SÃO PAULO - A comissão técnica cogitava poupar Valdivia da partida contra o Icasa, nesta terça-feira, no Pacaembu, mas o chileno parece não querer saber de descanso. Nesta segunda, o meia minimizou o desgaste por ter atuado no sábado, no empate por 0 a 0 com o Guaratinguetá, e garantiu que estará em campo para seu quinto jogo seguido pelo Palmeiras.

Antes do treino desta segunda, Valdivia conversou com o técnico Gilson Kleina e com integrantes da comissão técnica, mas ninguém comentou o que havia sido decidido. Somente após a atividade, o chileno foi perguntado pela imprensa no local, tentou desconversar e ir rapidamente para a academia, mas acabou revelando que estará em campo pela 11.ª rodada da Série B.

Depois de uma série de lesões que o tiraram de campo em boa parte desta temporada, Valdivia voltou ao Palmeiras diante do Oeste, no último dia 6, e desde então enfrentou ABC, Figueirense e Guaratinguetá, ocasionando uma melhora no rendimento da equipe. Apesar de confirmar que estará em campo na terça, a expectativa é de que o meia atue somente no primeiro tempo, sendo poupado na etapa final.