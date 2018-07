Valdivia evita polêmica com presidente e promete responder na bola

SÃO PAULO - Depois de quase um dia todo de suspense, o meia Valdivia se pronunciou no começo da noite deste sábado, via Twitter, a respeito das críticas que recebeu do presidente do Palmeiras Arnaldo Tirone, que criticou duramente o comportamento do jogador em entrevista ao Jornal da Tarde. Diferentemente do comportamento usual no microblog, o jogador evitou polêmicas. Prometeu responder "na bola".

"Eu só quero me recuperar logo, jogar, corresponder e ajudar. Essa é a minha função como jogador de um grande time. Valeu pelo apoio", escreveu o chileno em sua página no Twitter, evitando entrar em rota de colisão com Tirone.

Na entrevista ao Jornal da Tarde, o presidente alviverde afirmou que Valdivia havia sido um mau negócio para o Palmeiras, que está sempre machucado e que é prejudicado fisicamente pelo fato de "só querer saber de balada". Revelou ainda que o São Paulo havia procurado o Palmeiras no ano passado atrás do chileno e que, se o rival ainda tiver interesse, trocaria o ídolo da torcida por Dagoberto.

As declarações de Tirone provocaram instantânea irritação da torcida, que tomou as dores do chileno e criou uma campanha virtual pela saída do dirigente. Lisonjeado pelo reconhecimento dos torcedores, Valdivia agradeceu: "Espero retribuir esse grande carinho dentro de campo. Além das pessoas, o que há de ser respeitado é o clube!!", escreveu no Twitter.

