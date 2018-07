Valdivia exalta Dorival Júnior e papel da torcida no Palmeiras

Empolgado com a boa fase e as três vitórias consecutivas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Valdivia comemora a sequência de jogos e a evolução do time. Para o meia chileno, os grandes responsáveis pela mudança de postura e de resultados do Palmeiras são o técnico Dorival Júnior e o apoio da torcida. Contra o Grêmio, na vitória de 2 a 1, 29 mil torcedores estiveram no Pacaembu sábado à noite.

"Os jogadores estão de parabéns porque estão conseguindo reverter uma situação muito complicada na tabela. O trabalho do Dorival também merece elogios porque ele chegou sob muita pressão e está sabendo montar o time e tirar o melhor de cada jogador. Além disso, a torcida é a nossa principal força e está nos dando muito apoio. Sábado (na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio) o estádio estava lotado e, mesmo quando tomamos o gol, os torcedores não pararam de cantar e de apoiar", ressaltou Valdivia. O jogador garante estar bem fisicamente e espera que o Palmeiras mantenha o foco na competição. "Eu sempre procuro ajudar os meus companheiros, seja com um gol, uma assistência ou me doando na marcação. Estou me sentindo muito bem fisicamente e tento dar o meu máximo. Mas o que importa mesmo é que conseguimos três vitórias seguidas, com uma virada muito difícil contra o Grêmio, e estamos saindo de uma situação complicada. Agora precisamos manter o foco porque ainda temos de melhorar bastante."

Pelos números, é inquestionável que Valdivia tem feito a diferença para o Palmeiras. Desde seu retorno de lesão, o meia já disputou seis partidas. Com ele em campo, o time somou um empate (contra o Flamengo), quatro triunfos (sobre Vitória, Chapecoense, Botafogo e Grêmio) e uma derrota (para o Figueirense) - o que resulta em um aproveitamento de 72%. Domingo, o Palmeiras recebe o Santos.