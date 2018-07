Valdivia fará exame neste sábado para avaliar lesão

O Palmeiras ainda não sabe quanto tempo ficará sem o meia chileno Valdivia. Ele sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Universitário, na noite de quinta-feira, em Sucre, na Bolívia, e passará por exames neste sábado para saber a gravidade da lesão.

"O Valdivia teve uma contratura muscular na coxa esquerda e será reavaliado na tarde deste sábado. Somente após os exames vamos saber o prazo que ele ficará de fora do time", explicou o médico do Palmeiras, Vinicius Martins, após o desembarque da delegação em São Paulo nesta sexta-feira.

Além de Valdivia, o Palmeiras voltou da Bolívia com outros problemas médicos. O volante Edinho nem enfrentou o Universitário por causa de um problema intestinal, o volante Pierre saiu com dores no tornozelo esquerdo e o zagueiro Maurício Ramos sentiu lesão no tornozelo direito.

Mas, ao contrário de Valdivia, os três têm chances de entrar em campo no domingo, para encarar o Ceará pelo Brasileirão. "O Pierre e o Maurício Ramos tiveram problemas de menor gravidade e vamos esperar para saber se terão condições de jogar. O Edinho também melhorou bastante", disse o médico.

Independente da contusão, Valdivia não jogaria no domingo por estar suspenso, assim como o atacante Kléber. Outro desfalque para o técnico Luiz Felipe Scolari é o lateral Vitor, que ainda se recupera de lesão na coxa direita, além dos casos mais antigos dos contundidos Marcos, Ewerthon e Lenny.

"Tirando o problema de desgaste da viagem, o elenco se comportou bem. É claro que o cansaço existe em razão da sequência de jogos. Vamos aguardar a reapresentação neste sábado para definir os atletas que serão relacionados para o jogo contra o Ceará", revelou Felipão.