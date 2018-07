Valdivia fará teste no Palmeiras para saber se encara o Mogi Mirim

SÃO PAULO - O meia Valdivia deve ser a novidade do Palmeiras para a partida contra o Mogi Mirim, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O chileno participará nesta terça-feira à tarde do treinamento na Academia de Futebol e, se não sentir dores no tornozelo direito lesionado, será liberado pelo departamento médico e poderá voltar ao time.

Na última segunda-feira, ele participou de um trabalho com bola sob a supervisão do auxiliar de preparação física Marco Aurélio Schiavo e mostrou-se bem. "Ele reagiu bem ao trabalho, fizemos os exames e vimos que o problema é só a pancada mesmo. O tiramos do jogo (contra o Catanduvense) até um pouco por precaução", explicou o médico Otávio Vilhena.

Além de Valdivia, outro que deve retornar ao time é o volante Tinga. Com isso, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá ter a chance de escalar a mesma formação do jogo contra a Portuguesa, pela segunda rodada do Paulistão, com Luan e Ricardo Bueno no ataque.