Valdivia faz primeiro treino no campo após lesão na coxa direita

SÃO PAULO - O meia chileno Valdivia, do Palmeiras, foi a campo pela primeira vez nesta quinta-feira desde que lesionou a coxa direita, na semana passada. O jogador correu em volta do gramado da Academia de Futebol, mas o clube ainda não tem definida a data do retorno do meia ao time.

O problema muscular foi descoberto enquanto o jogador estava na Dinamarca em compromisso pela seleção do Chile. A comissão técnica detectou a lesão e poupou o atleta do jogo com o Iraque, em Copenhague. O meia retornou ao Palmeiras na última sexta-feira e passou os últimos dias fazendo trabalhos de reforço muscular.

A comissão técnica do Palmeiras atribuiu o surgimento do problema muscular à longa viagem que Valdivia precisou fazer à Dinamarca logo após ter jogado contra o Paraná, no dia 10. Por ter um histórico de lesões, o meia segue uma agenda específica de treinos e de recuperações após as partidas, porém na ocasião não houve tempo hábil para isso.

Desde a lesão o substituto do chileno tem sido o paraguaio Mendieta, que foi muito elogiado pelo técnico Gilson Kleina após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O próximo compromisso do time será neste sábado pela Série B, contra o Boa, em Varginha (MG).