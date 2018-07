Valdivia faz tratamento e Wesley, Tobio e Lúcio não treinam com bola

O elenco do Palmeiras realizou na manhã desta quarta-feira mais um treinamento visando a partida contra o Bahia, domingo, às 20 horas, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior comandou um treino tático e teve alguns desfalques. Wesley, Tobio e Lúcio fizeram um trabalho à parte, enquanto Valdivia continuou o tratamento de um edema na região da bacia.

Wesley e Tobio apenas correram em volta do gramado e, pelo menos por enquanto, não preocupam para o jogo de domingo. Já Lúcio fez um fortalecimento muscular na academia e também deve estar em condições para enfrentar a equipe baiana. Quanto a Valdivia, o chileno ainda é dúvida por estar com muitas dores nas costas, em decorrência de uma pancada dada pelo volante Elias, no clássico com o Corinthians, no sábado passado, no Pacaembu.

Com o grupo, Dorival comandou um treino tático no qual ele dividiu o time em três equipes, que se enfrentavam alternadamente. A definição do time para encarar o Bahia deve começar a acontecer na quinta-feira e o treinador terá problemas para escalar seus 11 titulares.

Além de Valdivia não ser presença certa, a equipe não poderá contar com o lateral-esquerdo Juninho e com o atacante Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para o lugar de Juninho, Victor Luis deve voltar para sua posição de origem e, com isso, uma vaga de volante se abrirá no meio-campo. Washington e Renato disputam o espaço. Para o lugar de Henrique, várias são as opções. As mais prováveis são Mouche ou Cristaldo, mas Diogo e Leandro correm por fora.