Valdivia fica fora de estreia e Kleina escala Renato no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina não fez mistérios e definiu o time do Palmeiras para a estreia no Campeonato Paulista, neste sábado, às 17 horas, contra o Linense, no Pacaembu. A surpresa fica para a presença do volante Renato, que até o ano passado era conhecido como Renatinho. O time foi escalado de acordo com as condições físicas dos atletas. Dos reforços, apenas Diogo será titular.

Valdivia e Mendieta estão fora. "O Valdivia vai manter o planejamento e monitoramento um pouco mais longo. Entendemos que os jogos iniciais são importantes, mas ele precisa se preparar bem para ter uma sequência. Já o Mendieta ainda se recupera de uma lesão sofrida ano passado (no joelho esquerdo). Ele até tentou, mas ainda não foi o suficiente para ter total confiança", disse o treinador, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, logo após o treinamento realizado na Academia de Futebol.

Dos sete reforços, apenas Diogo será titular. França e Rodolfo ficarão como opção no banco de reservas, enquanto Lúcio, Victorino, Marquinhos Gabriel e William Matheus continuam só treinando. A estreia de Diogo enche o treinador de empolgação. "O garoto tem qualidade técnica e uma alegria muito grande. Ele ajudou a melhorar o ambiente", disse o comandante palmeirense.

Assim, o Palmeiras estreia contra o Linense no Paulistão com a seguinte formação titular: Fernando Prass; Serginho, Tiago Alves, Henrique e Juninho; Marcelo Oliveira, Renato, Wesley e Mazinho; Diogo e Alan Kardec.