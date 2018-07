Valdivia fica fora do Palmeiras no jogo contra o Vasco O meia Valdivia decidiu, após reunião na sexta-feira, permanecer no Palmeiras, mas não vai participar do jogo contra o Vasco, domingo, às 16 horas, em Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, o chileno foi vetado para o duelo em razão de um incômodo no joelho direito.